Ihre Fans hofften vergeblich: Darum will WM-Schönheit Ivana Knöll niemals zu OnlyFans

Los Angeles - Durch ihr leicht bekleidetes Auftreten bei der Fußball-WM in Katar wurde Ivana Knöll (26) zu einem der bekanntesten Models der Welt. Viele Fans und Follower bettelten die kroatische Schönheit seitdem an, sich einen OnlyFans-Account zuzulegen. Doch Knöll knickte nicht ein - und erklärte nun, warum sich das wohl niemals ändern wird.

Ivana Knöll (26) sorgte bei der Fußball-WM in Katar für Wirbel. © Fotomontage: Instagram/Screenshots/knolldoll

Die 26-Jährige sorgte Ende vergangenen Jahres für großes Aufsehen. Im engen, viel Haut zeigendem Kroatien-Dress besuchte sie einige Spiele der Weltmeisterschaft. Doch auch wenn sie kein Problem damit hat, der Welt ihre Kurven zu präsentieren, steht für Knöll fest: mehr zeigen möchte sie nicht!

Im Gespräch mit TMZ Sports berichtete sie, dass nicht nur ihre Fans, sondern auch so manch eine Agentur ihr nahegelegt habe, sich einen OnlyFans-Kanal zuzulegen. Doch die Kroatin lehnt ab.

"Normalerweise nehme ich nicht alles, was sie mir anbieten, weil ich gerne mit Marken arbeite, die ich mag [...], weil ich gerne präsentiere, was mir wirklich gefällt, nicht nur, was mir bezahlt wird", erklärte Knöll. Schließlich könne man auch keine Zigaretten-Werbung machen, wenn man selbst nicht raucht.



Während der WM habe sie täglich zehn Anrufe und 20 Mails von Agenturen bekommen, die sie auf OnlyFans groß rausbringen wollten. "Ich weiß nicht, warum sie nicht akzeptieren können, dass ich [keinen Account] eröffnen möchte", beschwerte sie sich.