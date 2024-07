Im Ring: Wrestling-Legende John Cena schockt seine Fans!

Steigt 2025 zum letzten Mal in den Ring: Wrestler John Cena (47). (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Mit trauriger Miene verkündete der Muskelprotz seinen Rückzug aus dem Wrestling-Sport im Rahmen einer WWE-Veranstaltung in Toronto, Kanada.

Der 47-Jährige erklärte, dass er nach zwei Jahrzehnten im Geschäft im kommenden Jahr zur "Wrestlemania" in Las Vegas ein letztes Mal in den Ring steigen werde.

Begleitet wurde seine Bekanntmachung von dem tosenden Applaus und "Thank you Cena"-Rufen der Fans, von der auch Cena selbst sichtlich berührt schien: "Was für eine unglaubliche Geste der Freundlichkeit!"

Auch der Publikumsliebling bedankte sich mit emotionalen Worten bei seinen Anhängern: "Danke, dass ich in dem Haus spielen durfte, dass ihr über so viele Jahre aufgebaut habt. Danke für eure Stimme, weil es immer sehr laut war. Danke für eure Ehrlichkeit, die stets wunderschön brutal war!"

WWE-Fans dürfen sich dennoch auf ein Wiedersehen mit Cena freuen, denn er kündigte für die Zukunft bereits etwas "Unvergessliches" an. In klassisch protziger Manier rief er die Konkurrenz abschließend dazu auf, sich zu beeilen, sollten sie noch Interesse an einer Abreibung haben.