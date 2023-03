"Im Westen nichts Neues": Schauspieler feiern zusammen die Oscar-Nacht

Los Angeles/Hamburg - Mit der Rekordanzahl von neun Nominierungen für einen deutschen Film ging "Im Westen nichts Neues" in die Oscar-Nacht; vier der "Goldjungs" konnte das Antikriegs-Drama am Ende für sich verbuchen. "Luden"-Star Aaron Hilmer (23) spielt in dem Film die Rolle des "Albert Kropp" und rastete bei der Verleihung komplett aus.