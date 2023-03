Oscars 2023 im Liveticker: Das sind die großen Favoriten der 95. Academy-Awards

Los Angeles - Es ist die Nacht der Nächte in Hollywood : Am Sonntagabend (Ortszeit) wird im Dolby Theatre in Los Angeles zum 95. Mal der wichtigste Filmpreis der Welt verliehen - der Oscar! Alle Geschehnisse rund um die Vorbereitungen, den roten Teppich und die eigentliche Preisverleihung gibt es hier, im TAG24-Liveticker.

Die offizielle Preisverleihung startet um 1 Uhr deutscher Zeit, also am frühen Montagmorgen.

Moderiert werden die Oscars indes zum dritten Mal von Late-Night-Star Jimmy Kimmel (55). Für ProSieben ist Steven Gätjen (50) vor Ort, um vom roten - bzw. in diesem Jahr in einer "Champagner"-Farbe gehaltenem - Teppich zu berichten.

Nachdem die Oscar-Verleihung 2022 vom sogenannten "Slapgate" um Will Smith (54) und Chris Rock (58) überschattet worden war, sollen in diesem Jahr wieder die Filme und Schauspieler im Vordergrund stehen.

Deutschland hat in diesem Jahr so gute Chancen auf gleich mehrere Oscars wie noch nie! Gleich neunmal wurde das Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger nomninert.

Zu den anderen großen Favoriten zählen Filme wie "Everything Everywhere All at Once" (11 Nominierungen) - im TAG24-Ranking zum besten Film des Jahres gekürt - "The Banshees of Inisherin" (9), "Die Fabelmans" (7) und "Tár" (6).

Auch einige Blockbuster wie "Top Gun: Maverick", "Avatar: The Way of Water", "Black Panther: Wakanda Forever" und "The Batman" haben realistische Chancen, einen der begehrten Goldjungen abzuräumen.