In der Altmark gedreht: Sachsen-Anhalt freut sich über Cannes-Preis für Film

Altmark/Cannes - Sachsens-Anhalts Staats- und Kulturminister Rainer Robra ( CDU ) hat der Filmemacherin Mascha Schilinski zum Gewinn des Jury-Preises bei den Filmfestspielen in Cannes gratuliert.

Alles in Kürze

Die Berlinerin Mascha Schilinski hat für ihren Film den Preis der Jury in Cannes erhalten. © Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Ihr ausgezeichneter Film "In die Sonne schauen" wurde in Arendsee in der Altmark gedreht. Der Preis wurde von einer internationalen Jury unter dem Vorsitz der französischen Schauspielerin Juliette Binoche vergeben.

Das Familiendrama hat einen starken Sachsen-Anhalt-Bezug, denn die Regisseurin Schilinski verbrachte mit ihrem Team im Sommer 2023 sämtliche 34 Drehtage in der Altmark.

Zentraler Drehort war ein Vierseitenhof in Neulingen (Arendsee).

"In die Sonne schauen", erzählt die Geschichten von vier Mädchen, die über einen Zeitraum von rund 100 Jahren auf dem Hof leben.