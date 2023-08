"Karat"-Keyboarder mit 76 Jahren gestorben

"Über sieben Brücken" war ihr größter Hit: Die Berliner Band Karat. © Jens Kalaene/dpa

Das verkündete die Band in den sozialen Medien. Swillms sei bereits am 27. Juni gestorben und am Montag in aller Stille beigesetzt worden. Dem Management ist die Todesursache nach eigenen Angaben nicht bekannt.

"Wir respektieren das Anliegen seiner Familie, dass die Beisetzung und Trauerfeier im engsten Kreise stattfanden und folgen ihrem Wunsch, Eds Ableben erst jetzt bekannt zu geben", hieß es in der Stellungnahme weiter.

Swillms wurde 1947 in Berlin geboren und machte bereits im zarten Alter von acht Jahren die ersten musikalischen Gehversuche am Klavier, am Cello und an der Klarinette.

1975 gehörte Ed Swillms, der mit richtigem Namen Ulrich heißt, zu den Gründern von Karat. Mit Songs wie "Albatros", "König der Welt", "Schwanenkönig", "Der blaue Planet" und "Jede Stunde" feierte die Band große Erfolge.

"Spätestens hier wurde schnell klar, dass er nicht nur ein leidenschaftlicher Instrumentalist mit großem musikalischen Können war, sondern ebenso ein bedeutender Komponist, dem es gelang, aus dem Ansatz der Klassik heraus Popmelodien zu schaffen, die zeitlos sind und die Menschen berühren", schrieb die Band auf Instagram.