Ausverkaufte Säle oder geschönte Zahlen? Melania-Doku sorgt für Kino-Wirbel

Washington D.C. (USA) - War es echtes Publikumsinteresse oder wurde da kräftig nachgeholfen? Kaum ein Kinostart wird derzeit so heiß diskutiert wie die Premiere der 75-Millionen-Dollar-Dokumentation " Melania " von Amazon MGM Studios.

Melania Trump (55) feierte gemeinsam mit ihrem Ehemann Donald Trump (79) den Kinostart von "Melania" 2026. © Screenshot/X/@realDonaldTrump

Wie das Newsportal Deadline berichtet, schrieb der Film über Melania Trump (55) bereits zur Premiere schwarze Zahlen und erreichte mit sieben Millionen Dollar (ca. 5,9 Millionen Euro) Startumsatz einen neuen Rekord in der Kinogeschichte.

Der bisherige Spitzenreiter "After Death" aus dem Jahr 2023 erzielte rund fünf Millionen Dollar (ca. 4,2 Millionen Euro). Einige Prognosen vermuteten bei der Dokumentation "Melania" einen etwas zurückhaltenderen Andrang - dem war offenbar nicht so.

Doch bereits kurz nachdem der Film die Startlöcher verlassen hatte, kamen Gerüchte in Umlauf. Waren die Kinos wirklich voll oder halfen da etwa Gruppentickets und Sonderaktionen nach?

Amazon MGM gab sich bei der Vermarktung ordentlich Mühe. Wie Deadline schreibt, flossen rund 35 Millionen Dollar (ca. 29,5 Millionen Euro) ins Marketing. So wurde "Melania" beispielsweise während der NFL-Übertragungen eingeblendet.