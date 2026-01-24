Deutscher Filmball: Ausgelassen feiern - auch in schwierigen Zeiten

München - Iris Berben, Uschi Glas, Heiner Lauterbach und Yvonne Catterfeld: Sie alle haben sich am Abend beim Deutschen Filmball in München getroffen, um gemeinsam zu feiern.

Die deutsche Film-Ikone Iris Berben (75) stand beim Schaulaufen der Stars am Roten Teppich mit im Blitzlicht-Gewitter. © Felix Hörhager/dpa

Organisiert wurde der Ball wie seit Jahrzehnten von der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, als Moderatoren waren diesmal Steven Gätjen und Nina Eichinger dabei.

Bereits zuvor sahnten unter anderem Florian David Fitz, Michael "Bully" Herbig und Fatih Akin Auszeichnungen bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises ab.

Uschi Glas lobte ihren Kollegen Herbig: "Der Bully hat uns ja wieder gerettet", sagte sie am Roten Teppich und meinte damit die Millionen Besucher, die Herbigs Film "Das Kanu des Manitu" in die Kinos lockte.

Dieses Jahr feiert der Filmball sein 50. Jubiläum. Schauspielerin Rosalie Thomass betonte, gerade in Zeiten, in denen das Weltgeschehen Sorge bereite, sei es wichtiger denn je, gute Geschichten zu erzählen.

Thomass äußerte auch einen Wunsch: "Ich finde, wir können einfach generell viel mehr Filme für Frauen machen, in denen Frauen vorkommen und in denen Frauen sich gesehen fühlen."