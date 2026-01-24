Deutscher Filmball: Ausgelassen feiern - auch in schwierigen Zeiten
Von Malin Wunderlich
München - Iris Berben, Uschi Glas, Heiner Lauterbach und Yvonne Catterfeld: Sie alle haben sich am Abend beim Deutschen Filmball in München getroffen, um gemeinsam zu feiern.
Organisiert wurde der Ball wie seit Jahrzehnten von der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, als Moderatoren waren diesmal Steven Gätjen und Nina Eichinger dabei.
Bereits zuvor sahnten unter anderem Florian David Fitz, Michael "Bully" Herbig und Fatih Akin Auszeichnungen bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises ab.
Uschi Glas lobte ihren Kollegen Herbig: "Der Bully hat uns ja wieder gerettet", sagte sie am Roten Teppich und meinte damit die Millionen Besucher, die Herbigs Film "Das Kanu des Manitu" in die Kinos lockte.
Dieses Jahr feiert der Filmball sein 50. Jubiläum. Schauspielerin Rosalie Thomass betonte, gerade in Zeiten, in denen das Weltgeschehen Sorge bereite, sei es wichtiger denn je, gute Geschichten zu erzählen.
Thomass äußerte auch einen Wunsch: "Ich finde, wir können einfach generell viel mehr Filme für Frauen machen, in denen Frauen vorkommen und in denen Frauen sich gesehen fühlen."
Alte Hasen und neue Gesichter feiern
Neben alten Hasen und Stars der Branche kamen auch Newcomer, die beim "New Faces Award" der "Bunte" abräumten.
Dazu gehörte etwa Mido Kotaini, der für seine Rolle in "Chantal im Märchenland" als "Bester Nachwuchsschauspieler" ausgezeichnet wurde.
Lena Urzendowsky wurde als "Beste Nachwuchsschauspielerin" für den Film "In die Sonne schauen" gewürdigt. Der Streifen hatte bereits am Tag zuvor zwei Bayerische Filmpreise für Regie und Bildgestaltung gewonnen.
Und Mia Maariel Meyer, deren Film "22 Bahnen" am Tag zuvor beim Filmpreis nicht gewann, konnte sich über den Preis für "Bester Debutfilm/ Regie" beim "New Faces Award" freuen.
Schauspielerin Heike Makatsch war beim Filmball auch dabei. Ihr Highlight des Abends? "Ich freue mich darauf, gut zu essen, zu tanzen und nicht so früh ins Bett zu gehen."
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa (2)