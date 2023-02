Das Böse lauert unterm Bett: Wird "The Boogeyman" das Horror-Highlight 2023?

Netz - Horrorfilme sind bekanntlich Geschmacksache - und nur selten können sie einen wirklich in ihren Bann ziehen. Viele Genre-Fans hoffen aktuell auf die Stephen-King-Verfilmung "The Boogeyman".

Fans des Schriftstellers werden schnell merken, dass die Filmhandlung leicht abgeändert wurde. In der literarischen Vorlage geht es eigentlich um den Familienvater Lester Billings, der seit dem Tod seiner drei Kinder davon überzeugt ist, dass sich in deren Zimmer ein grausames Gespenst versteckt.

Der Horrorfilm war eigentlich exklusiv für Hulu bzw. Disney+ vorgesehen. Doch das Feedback nach Testvorführungen war so positiv, dass der Streifen nun am 1. Juni ins Kino kommt.

Sich endlich mal wieder so richtig gruseln? Der neue Trailer zu "The Boogeyman" macht Lust auf mehr.

Mit seinem Lockdown-Horrorfilm "Host" (2020) konnte Rob Savage bereits einige Erfahrungen sammeln. Darin geht es um sechs Freunde, die via Zoom eine Séance veranstalten - und schon bald daraufhin feststellen, dass sie in ihren Wohnungen nicht mehr alleine sind.

Im Rahmen einer 2021 durchgeführten wissenschaftlichen Studie landete "Host" sogar auf Platz 1 der gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten - und stieß damit den bisherigen Spitzenreiter "Sinister" (2012) vom Thron.

Die Erwartungen an "The Boogeyman" sind also recht hoch. Ob der Film diese auch erfüllen kann, wird sich am 1. Juni zeigen, wenn er in den deutschen Kinos anläuft.