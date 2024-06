Haarige Veränderung: So sieht Daniel Craig nicht mehr aus!

Daniel Craig (56) hat für den dritten Teil seiner Filmreihe "Knives Out" sein Aussehen verändert. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

In dieser Woche tauchten Bilder des Bond-Darstellers am Set des dritten Teils der erfolgreichen Filmreihe "Knives Out" auf, berichtet The Mirror.

Der 56-jährige Schauspieler trägt in den meisten seiner Rollen und in seinem Leben normalerweise kurze Haare. So auch in den ersten beiden "Knives Out"-Filmen, in denen Daniel den Detektiv Benoit Blanc spielt.

Doch im neuen Teil sieht das ganz anders aus: Mit langen grauen Haaren hat sich Daniel in einen echten Detektiv verwandelt. Auch ein klassischer beigefarbener Trenchcoat über einem hellblauen Button-Down-Hemd und eine blaue Krawatte dürfen nicht fehlen.