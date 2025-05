"House of Cards" und "Fifty Shades of Grey"-Filme gedreht: Star-Regisseur erliegt Hirntumor

Von Barbara Munker

Los Angeles - US-Regisseur James Foley, der unter anderem das starbesetzte Drama "Glengarry Glen Ross" und "Fifty Shades of Grey"-Fortsetzungen drehte, ist tot. Er sei an einem Hirntumor gestorben, teilte Taylor Lomax von der Künstleragentur ID der "New York Times" mit. Foley wurde 71 Jahre alt.