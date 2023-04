Lausitzer Skelett-Uhr erobert Hollywood

Weifa - Auch in der Lausitz werden Luxusuhren gefertigt. In Weifa bei Bautzen (700 Einwohner) entstehen in einer winzigen Uhrenmanufaktur wahre Kunstwerke. So einzigartig, dass es ein Zeitmesser bis nach Hollywood geschafft hat.

Das Modell "Real Skeleton" schaffte es bis in die Filmstudios von Hollywood. © PR / Kudoke GmbH

In dem beschaulichen Dorf wird mit höchster Genauigkeit gewerkelt. Im Team, auf den Millimeter genau, in wochenlanger Handarbeit.

Ohne dass sie es an die große Glocke hängen, bauen Stefan und Ev Kudoke mit ihren Mitarbeitern hier jährlich 150 bis 180 Uhren zusammen, berichtet der MDR.

"Wir machen im Luxusbereich Dinge, die kein Mensch braucht. Es geht vielmehr um Emotionen und Schönheit", erklärt Stefan seine Leidenschaft.

Die Individualität hat ihren Preis: In der Regel blättern Kunden für eine Uhr mehrere Tausend Euro hin.

Dabei dürfen die Unikate ruhig über ein morbides Design verfügen: Die Skelettuhren, bei denen man in das Uhrwerk schauen kann, sind so individuell, dass sie mittlerweile auch in Hollywood nachgefragt werden.



Denn die amerikanische Filmindustrie sucht ständig nach etwas Unverwechselbarem. Etwas, dass es nur in geringen Mengen gibt.

Und so stießen die Filmemacher von "Last Looks", mit Mel Gibson (67) in der Hauptrolle, auf die Uhren aus Weifa.