Mads Mikkelsen feiert "King's Land"-Premiere: "Habe noch nie so einen brutalen Film gemacht!"

Hamburg - Im Rahmen des Filmfests Hamburg feierte das dänische Historiendrama "King's Land" (Originaltitel: Bastarden) mit Mads Mikkelsen (57) in der Hauptrolle am Donnerstagabend Deutschlandpremiere.

Mads Mikkelsen (57, r.) zusammen mit Festivalleiter Albert Widerspiel (62) am Donnerstag bei der Premiere von "King's Land". © Madita Eggers/TAG24

Mads höchstpersönlich erschien auf dem roten Teppich vor dem CinemaxX am Dammtor in Hamburg und sorgte für ein regelrechtes Blitzlichtgewitter und Jubelrufe der großen Fantraube, die sich rund um das Kino versammelt hatte.

Und genau dahin verschwand Mikkelsen dann auch erst einmal: Bevor er überhaupt den roten Teppich betrat, huschte er kurz von der Bildfläche, um seinen Fans hinter der aufgestellten Fotowand Autogramme zu geben.

Der 57-Jährige ist aktuell einer DER Stars im internationalen Raum und drehte in der Vergangenheit vor allem große Hollywood-Produktionen wie "James Bond" oder "Indiana Jones".

Warum war es ihm dennoch so wichtig, als Star-Gast auf dem Filmfest Hamburg zu erscheinen?

"Der Film ist eine Co-Produktion, nicht nur finanziell, sondern auch historisch. Ich spiele einen Mann, der die Hauptzeit seines Lebens in der deutschen Armee verbracht und auch deutsche Arbeiter unter dänischer Führung beschäftigt hat", verriet Mikkelsen am Rande des roten Teppichs im Gespräch mit TAG24. "Es ist also sehr interessant, diesen Film einem deutschen Publikum zu zeigen."