Luise von Finckh spielt entführte Triathletin Nathalie Birli: "Eine Heldin, die für so viele Frauen steht"

Luise von Finckh (31) hat für die Rolle der Nathalie sehr viel Sport getrieben. © IMAGO/HMB-Media

Es sind beklemmende Szenen, die sich im von Esther Rauch (40) inszenierten True-Crime-Thriller "Ohne jede Spur - der Fall der Nathalie B." abspielen. Eine junge Mutter schwingt sich erstmals nach der Geburt ihres Kindes wieder aufs Fahrrad, wird auf ihrer gewohnten Strecke angefahren, verschleppt und in ein abgelegenes Haus gebracht.

Ihr Entführer hat zwei Gesichter, zeigt sich in dem einen Moment als charmanter Gastgeber, nur um seine Geisel im nächsten Augenblick brutal zu foltern. Schauspielerin Luise von Finckh (31) schlüpft in die Rolle der willensstarken Nathalie, Dominic Marcus Singer (32) mimt ihren Peiniger Florian.

"Wir wollten nie ein Opfer, sondern eine Heldin erzählen. Einfach eine Person, die sowas durchsteht und die für so viele Frauen steht, die Machtmissbrauch erfahren haben", erklärt von Finckh im TAG24-Interview. Deshalb habe sie auch nie gespielt "Oh nein, es tut so weh", sondern "Ich halte das durch."

Dieser Kampfgeist habe Szenen, wie die, in der Florian Nathalie in der Badewanne wäscht, ihr Rotwein in den Rachen kippt oder sich im Bett auf sie stürzt, "irgendwie erleichtert".