Mit Vollgas ins Kinojahr 2025: Auf welche Filme wir uns freuen können

2025 wird es jede Menge gute Filme in den Kinos geben. TAG24 hat eine Übersicht.

Von Nadine Steinmann, Saskia Hotek

Deutschland - 2025 verspricht ein überragendes Jahr für Cineasten zu werden. Zahlreiche Blockbuster - insbesondere viele Fortsetzungen - sind für die nächsten Monate angekündigt. Hinzu kommen einige Neuauflagen und ein wahrlich rasanter Brad Pitt! Um sich diese riesige Menge an guter Unterhaltung nicht entgehen zu lassen, bräuchte man eine Dauerkarte fürs Kino. Hier ist eine kleine Auswahl der bevorstehenden Filme.

Brad Pitt gibt Gas

Als die Formel-1-Fahrer in diesem Jahr ihre Grands Prix absolvierten, ging auch Brad Pitt (61) an den Start. Er nahm zwar nicht an den echten Rennen teil, drehte während der Wochenenden aber vor Ort seinen neuen Film F1. Darin spielt er einen Rennfahrer, der wieder in die Königsklasse zurückkehrt. Kinostart ist der 26. Juni.

Brad Pitt (61) kehrt als Rennfahrer auf die Leinwand zurück. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Magischer zweiter Akt

Die Hexen von Oz, Glinda (Ariana Grande, 31) und Elphaba (Cynthia Erivo, 37), hatten in diesem Jahr die Weihnachtszeit eingeläutet. Bereits im nächsten Jahr läuft Wicked: For Good auf der großen Leinwand. Im zweiten Akt der Musical-Verfilmung steht eine der beiden ungleichen Freundinnen für das Gute, die andere wird zur bösen Hexe erklärt. Ob die beiden trotzdem zusammenhalten? Wir werden es am 20. November erfahren.

Gerade erst lief Wicked in den Kinos an, Ende 2025 folgt der nächste Teil. © IMAGO/Landmark Media

Auf Wasser folgt Feuer

Diesmal mussten die Fans glücklicherweise nur drei Jahre auf die Fortsetzung von James Camerons (70) Meisterwerk Avatar warten. Nachdem Jake, Neytiri und ihre Familie im zweiten Teil des Franchise Unterschlupf bei einem Wasservolk fanden, wird es diesmal deutlich heißer! Der Star-Regisseur führt das Ash-Volk ein, das eng mit dem Element Feuer verbunden ist. Wir dürfen uns ab dem 17. Dezember sicherlich erneut auf ein bildgewaltiges Spektakel freuen.



Zur Weihnachtszeit startet der dritte Teil von Avatar. © Twentieth Century Fox France

Herfurth legt nach

Das neue Jahr könnte nicht Wunderschöner beginnen! Karoline Herfurth (40) hat ihrem herzerwärmenden Episodenfilm aus dem Jahr 2022 eine Fortsetzung geschenkt und viele ihrer Stars von damals erneut vor die Kamera geholt. Fans können sich also auf ein Wiedersehen mit Emilia Schüle (32), Nora Tschirner (43) & Co. freuen. Kinostart ist der 13. Februar.



Für Karoline Herfurth (40) wird's noch wunderschöner. © dpa/Warner Bros.

Aller guten Dinge sind 14?

Im Gegensatz zu "Avatar" geht es bei Die Schule der magischen Tiere Schlag auf Schlag: Erschien 2021 die erste Kinderbuchverfilmung, kommt am 2. Oktober bereits der vierte Teil in die Kinos. Diesmal gehen die Schüler der Wintersteinschule mit ihren magischen Begleitern auf Klassenfahrt. Genügend Stoff für weitere Verfilmungen ist übrigens vorhanden: Autorin Margit Auer (57) hat bereits 14 Bücher in der Reihe verfasst!



Autorin Margit Auer (57) hat noch Stoff für weitere Filme. © dpa/Tobias Hase

Langersehnte Fortsetzung

Ganze neun Jahre mussten Fans auf die Fortsetzung dieses oscarprämierten Films warten. Am 27. November ist es endlich so weit: Zoomania 2 kommt in die Kinos. Wieder mit dabei: Hasen-Polizistin Judy Hopps, ihr listiger Partner Nick Wilde und natürlich der heimliche Star des Films, Flash, der in der deutschen Version von Rüdiger Hoffmann (60) gesprochen wurde.



Bei Zoomania wird's tierisch. © dpa/Disney

Neues Karate Kid

Wenn Original und Remake aufeinandertreffen, verspricht es eine spannende Mischung zu werden. In Karate Kid Legends spielen Ralph Macchio (63), der 1984 als Kampfkunst-Schüler weltbekannt wurde, und Jackie Chan (70), der in der Neuauflage von 2010 den Lehrer Mr. Han verkörperte, zusammen. Sie suchen ab dem 29. Mai nach einem neuen Karate Kid.

Ab 29. Mai kommt ein neuer "Karate Kid"-Film in die Kinos. © PR

Das finale Kapitel

Drei Filme hat es gebraucht, dass Bridget Jones (Renée Zellweger, 55) endlich Mark Darcy (Colin Firth, 64) das Jawort gibt. Im vierten und finalen Teil muss die Drehbuchautorin ihr Leben allerdings als Witwe meistern. Dafür ist Bridget Jones - Verrückt nach ihm: Roxster (Leo Woodall, 28). Der junge Mann verdreht ihr ab 27. Februar ganz schön den Kopf. Doch es gibt noch mehr Nebenbuhler. Auch der verschollene Daniel Cleaver (Hugh Grant, 64) taucht wieder auf.

Dieser Teil wird der letzte sein. © PR

Mehr als 20 Jahre Warten

Sie sind wieder vereint: Michael Bully Herbig (56), Christian Tramitz (69) und Rick Kavanian (53). 24 Jahre nach "Der Schuh des Manitu", dem erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten, bringt das Comedy-Trio endlich die Fortsetzung an den Start. Abahachi, sein Blutsbruder Ranger und ihr treuer Weggefährte Dimitri müssen dieses Mal Das Kanu des Manitu beschützen. Ab 14. August gibt es das Abenteuer im Kino zu sehen.

Michael Bully Herbig (56, l.) und Christian Tramitz (69) flimmern ab 14. August wieder über die Leinwand. © herbX film/Constantin Film/Luis Zeno Kuhn

Klassiker im neuen Gewand

Bei Schneewittchen wird's dieses Mal diverser. © instagram.com/disney