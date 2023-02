Sensation bei "Fast & Furious 10" - Paul Walker (†40) kehrt noch einmal auf die Leinwand zurück!

Die "Fast & Furious"-Stars Vin Diesel (55, l.) und Paul Walker (†40) waren auch privat eng befreundet. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Er war neben seinem Schauspiel-Kollegen Vin Diesel (55) das Aushängeschild der "Fast & Furious"-Filme: Hollywood-Star Paul Walker, der 2013 bei einem Autounfall auf tragische Weise ums Leben kam.

Sein letzter Auftritt in Teil sieben der Action-Reihe hatte Millionen Menschen in die Kinos gelockt, wo sie den Filmstar ein letztes Mal auf der großen Leinwand bewundern konnten. Bis jetzt - denn Paul Walker kehrt erneut in die Kinosäle zurück!

Im aktuellen Trailer zum zehnten und wahrscheinlich vorletzten Teil der beliebten Action-Filmreihe ist der verstorbene Schauspieler in einigen Szenen wieder hinter dem Lenkrad zu sehen. Aber wie kann das sein?