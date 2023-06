Klaas Heufer-Umlauf, Carolin Kebekus &. Co.: Mit diesen Stars geht "Inas Nacht" in eine neue Runde

Hamburg – Seit 2007 gab es vom Late-Night-Talk "Inas Nacht" laut NDR schon 179 Episoden mit 324 prominenten Gesprächsgästen: Am 20. Juli beginnt die 19. Staffel. Natürlich wieder mit Ina Müller (57).

Seit 2007 moderiert Ina Müller (57) die nach ihr benannte NDR-Sendung. © Swen Pförtner/dpa

Carolin Kebekus, Anneke Kim Sarnau, Stefanie Kloß, Reinhold Messner, Oliver Welke, Michael Mittermeier und Klaas Heufer-Umlauf gehören zu den Gästen in den zwölf neuen Folgen der Late-Night-Show "Inas Nacht" im Ersten diesen Sommer.

Zum Auftakt (20. Juli, 23.35 Uhr) der neuen Ausgaben des ARD-Kneipen-Talks ist SPD-Chef Lars Klingbeil (45) zu Gast, der laut NDR als Gitarrist in der Show-Band mitmache. Nach der Ausstrahlung am Donnerstag ist "Inas Nacht" in der ARD-Mediathek abrufbar und wird samstags im Ersten wiederholt.

Zu den bisherigen Talk-Gästen zählten etwa Iris Berben, Katja Riemann, Katharina Thalbach, Sarah Connor, Nora Tschirner, Désirée Nosbusch, Campino, Helge Schneider, Jan Josef Liefers und Jan Böhmermann.