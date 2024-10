Klartext von Gigi Birofio: TV-Frauenschwarm will Papa werden

Denn: Gigi will im nächsten Jahr Papa werden! Das stellte der 25-Jährige nur kurz nach seinem Einzug bei "Love Island VIP" klar. Demnach sei Gigi bereit, sich vollends zu öffnen und einen Einblick in seine Seele zuzulassen. "Weil ich bald eine Familie gründen muss. Ich will nächstes Jahr eine Tochter."

Vor weiblichen Angeboten dürfte sich der 25-Jährige nicht retten können. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gigi Birofio

Gesprächspartnerin Chiara Fröhlich (26) durfte sich die Lebenspläne des Ex-Dschungelcampers anhören, hat nach der ehrlichen Offenbarung da so ihre ganz eigene Theorie.

Geht es nach der Laiendarstellerin von "Köln 50667", sind die väterlichen Überlegungen ihres Gegenübers Teil einer Selbstfindung Gigis. "Ich glaube, dass Gigi gerade in so einer Phase seines Lebens ist, in der er sich selbst findet. (...) Ich weiß jetzt nicht, ob er direkt ein Baby braucht."

Apropos Freundin: Die erhofft sich der Schwabe mit italienischen Wurzeln unter der kroatischen Sonne zu finden. Bislang führte der Dschungelcamp-Silbermedaillengewinner von 2023 zwei öffentliche Beziehungen.

Erst lernte er bei den Dreharbeiten zu "Ex on the Beach" Ex-Freundin Michelle Daniaux (25) kennen. Kurz darauf verliebte er sich Hals über Kopf in Soldatin Dana.