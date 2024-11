Krebs-Drama: "One Tree Hill"-Star (†35) stirbt kurz vor seiner Hochzeit

North Carolina (USA) - Im Alter von nur 35 Jahren ist der aus der Fernsehserie "One Tree Hill" bekannte Schauspieler Paul Teal gestorben.

Doch diese teilte nun mit einer herzzerreißenden Nachricht in den sozialen Netzwerken ebenfalls mit, dass Teal verstorben sei.

Der Serienstar hatte noch viele große Träume – einer davon war, seine große Liebe zu heiraten. Er fieberte dem Tag entgegen, an dem er seiner Verlobten das Ja-Wort geben konnte.

Der 35-Jährige starb nach einem erbitterten Kampf gegen den Krebs, wie das Opera House Theater in Wilmington auf Facebook mitteilte.

Mit einem gemeinsamen Foto, das den Schauspieler lächelnd zeigt, während sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt, drückte sie ihre tiefste Trauer aus und widmete ihm rührende Liebesbekundungen. "Ein Teil von mir ist mit dir gestorben, aber ich verspreche dir, dass ich genauso hart für die Freude am Leben kämpfen werde, wie du es jeden Tag getan hast", schrieb sie auf Instagram.

Paul Teal begann seine Schauspielkarriere schon mit zwölf Jahren auf der Theaterbühne. Durch die Erfolgsserie "One Tree Hill", in der er in mehreren Folgen die Rolle des Josh spielte, wurde er einem breiteren Publikum bekannt.