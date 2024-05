Larissa Rieß erneut schwanger: So lustig teilt sie die Nachricht mit ihren Fans

Festivalauftritte mit Babybauch: 1LIVE Moderatorin Larissa Riess (35) will trotz Schwangerschaft keine ruhige Kugel schieben. © Screenshot: Instagram/larissariess

Mit weißer Sonnenbrille und rundem Babybauch tanzt sie dort zur Überschrift "Producing Baby No 2".

Zugegeben: An laute Musik wird sich das zweite Kind von Larissa schon mal gewöhnen müssen. Denn wie sie bekannt gegeben hat, wird sie die Festivals, auf denen sie dieses Jahr auftreten soll, noch spielen. Schwanger und auflegen: kein Problem!

Neben der Musik macht sich Larissa auch im Bereich Comedy zunehmend einen Namen. 2021 nahm sie an der zweiten Staffel von Last One Laughing teil.

Glückwünsche auf Instagram zur freudigen Nachricht kamen unter anderem von RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60), BossHoss-Sänger Alec Voelkel (52) oder YouTube-Star Dagi Bee (29).

Auch die Kölner Komikerin Carolin Kebekus (43) sendete Herz-Emojis an Larissa.