Madonna startet "The Celebration Tour" - Konzerte auch in Deutschland

London (Großbritannien) - Jetzt geht sie also doch auf Welttournee: Am heutigen Samstag gibt Pop-Ikone Madonna das Auftaktkonzert ihrer The Celebration Tour in London. Nach Deutschland kommt der Superstar im November.

Mit rund 330 Millionen verkauften Tonträgern wird sie als kommerziell erfolgreichste Sängerin überhaupt geführt. Den Durchbruch schaffte sie 1983 mit dem Hit "Holiday". Schon ein Jahr später katapultierte sie "Like A Virgin" an die Spitze der Charts. Viele weitere Hits, rund ein Dutzend Alben und zahlreiche Auszeichnungen folgten.

Der Clip ist eine Anspielung auf die Doku Truth or Dare aus dem Jahr 1991 über ihre Tourneen - die ebenfalls als anstößig galt. In der letzten Runde ist Madonna selbst dran. Sie wählt "Pflicht" und bekommt als Aufgabe gestellt, auf Welttournee zu gehen mit den größten Hits aus 40 Jahren Karriere.

Dass Madonna es immer noch liebt, zu provozieren, bewies sie kürzlich mit dem Video zur Ankündigung der Tour. In großer Runde spielt sie darin das Partyspiel "Wahrheit oder Pflicht" mit frivolen Aufgaben, die den Teilnehmern gestellt werden. Am Tisch sitzen Promis wie US-Comedian Amy Schumer (42), Schauspieler Jack Black (54), Rapper Lil Wayne (41) und Regisseur Judd Apatow (55).

Mit ihren aufwendig produzierten Shows und Musikvideos, die teils eindeutige Gesten und erotische Elemente enthielten, löste sie öfter Skandale aus. Für Aufregung sorgte etwa das Video von "Like A Prayer" aus dem Jahr 1989, in dem sie die lebensgroße Statue eines schwarzen Jesus mit einer zärtlichen Berührung an der Wange zum Leben erweckt.

Dass daran kein Zweifel sein kann, zeigt die große Ticket-Nachfrage nach der "Celebration Tour". Die sechs Konzerte in London und viele weitere in Europa sind längst ausverkauft. Geplant sind auch Auftritte in Kanada, den USA und Mexiko.

Nach Deutschland kommt Madonna auch: Am 15. und 16. November tritt sie in der Lanxess Arena in Köln auf, am 28. und 29. November in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Die Konzerte sind bis auf wenige Restkarten ausverkauft.