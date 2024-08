Dieser "Harry Potter"-Star kommt nach Hamburg: "Kann es kaum erwarten"

Hamburg - Der erste VIP-Gast des "Back to Hogwarts"-Events am 1. September steht fest und es ist ein echter "Harry Potter"-Star: Schauspielerin Evanna Lynch (32) alias Luna Lovegood wird zusammen mit Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) die magische Veranstaltung auf dem Hamburger Großmarkt offiziell eröffnen. Wer dabei sein will, sollte früh genug anreisen.