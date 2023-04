Marteria bezieht nach Gewalt-Vorwürfen selbst Stellung: "Es hat kein Würgen gegeben!"

Am 30. März soll Marteria angeblich seine Freundin infolge eines Streites gewürgt haben, so entnahm es zumindest die " BILD " aus der im Internet öffentlich einsehbaren Polizeiakte der amerikanischen Behörden.

Am gestrigen Dienstag hatte der Anwalt Robert DeCurtins und die Staatsanwaltschaft der Deutschen-Presse-Agentur mitgeteilt, dass die Anklage in der Stadt Charlotte im Bundesstaat North Carolina aufgehoben worden war.

"Falschberichterstattungen und Beleidigungen werden wir auch zukünftig nicht hinnehmen und dagegen vorgehen. Wir bitten euch an dieser Stelle unsere Privatsphäre zu respektieren", schrieb Marteria in seinem Statement weiter. Auch sein Anwalt Prof. Dr. Christian Schertz meldete am heutigen Mittwoch "presserechtliche Schritte" an.

Der Rapper selbst konzentriere sich jetzt wieder voll und ganz auf die Musik und hoffe, viele Fans bei seinen kommenden Sommershows zu sehen.

Diese scheinen - zumindest den Kommentaren unter seinem Post nach zu urteilen - den "Mist" eh nicht geglaubt zu haben und fanden viele warme Worte für den 40-Jährigen.