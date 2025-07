Picknick und Piano im Stadtpark: Ein Weltstar ganz gemütlich

Hamburg - Weltstar Norah Jones (46) hat am Mittwochabend das erste von nur zwei Deutschland-Konzerten im Rahmen ihrer "Visions 2025"-Tour im Hamburger Stadtpark gespielt. Um Punkt 20 Uhr stand die zehnfache Grammy-Gewinnerin auf der Bühne und kreierte von Beginn an eine intime, unaufgeregte Atmosphäre ohne viel Show. Der gebürtigen New Yorkerin reichte ein weißes Piano sowie eine Gitarre, um die Menge mit ihrer Musik und einzigartigen Stimme in ihren Bann zu ziehen.

Die 46-Jährige eröffnete ihr Set mit "What Am I to You". Das Lied war 2002 auf der Deluxe-Version ihres Debütalbums "Come Away with Me" zu finden, welches sich allein bis heute über 30 Millionen Mal verkauft hat.Seit jeher begeistert Norah Jones mit ihren Texten und ihrer Mischung aus Jazz, Pop, Folk und Soul.

Norah Jones (46) beendete ihr Konzert am Mittwoch mit einem einfachen Winken. © Fabian Lippke

Ihre rund 4000 Fans lauschten am Mittwoch meist still, beinahe ehrfürchtig und zückten nur bei Klassikern wie "Sunrise" und "Come Away With Me" kurz das Handy. Der Zwischenapplaus war dafür umso lauter.

"Was für ein schöner Abend", so Jones, die sich zwischenzeitlich begeistert zeigte, dass es gegen 21 Uhr immer noch hell war.



Nach einer Stunde und zwanzig Minuten, darunter die Zugaben "Long Way Home" und "Don’t Know Why" verabschiedete sich Norah Jones ohne Worte, nur mit einem Winken und einer Verbeugung von ihren Fans.

Ein stiller Abgang, passend zu einem Abend, der gerade durch seine fehlenden Showeffekte glänzte

Am heutigen Donnerstag gastiert Norah Jones dann für ihr zweites Deutschlandkonzert in Düsseldorf. Wenige Tickets gibt es noch unter ticketmaster.de.