Martin Rütter macht trauriges Geständnis: "Ich hatte schon ein Loch gebuddelt"

16 Jahre gingen Martin Rütter (54) und Hündin Mina zusammen durchs Leben. © Jörg Carstensen/dpa

Fast zwei Jahrzehnte waren der Ruhrpottler und seine Hündin Mina ein Herz und eine Seele - bis zum traurigen Todestag der tapferen Hundedame.

In einem ausführlichen Gespräch in der RTL-Show "Punkt 8" erinnert sich der 54-Jährige an eine seiner emotionalsten Zeiten zurück.

Im Gegensatz zu heute, wo Rütter unzähligen Hundebesitzenden mit Rat und Tat zur Seite steht, soll er bei seiner ersten Hündin nahezu alles verkorkst haben, gibt er zu. "Ich habe tatsächlich auch alles falsch gemacht."

Nach ihrem Tod vor zwölf Jahren stand der Bühnenstar schließlich vor der Frage, wo er seine Weggefährtin auf vier Pfoten begraben würde. Wegen der gemeinsamen Spaziergänge kam er kurzzeitig auf die Idee, sie heimlich im Kölner Stadtwald zu verbuddeln!

"Da waren immer unsere Spaziergänge. Ich hatte schon ein Loch gebuddelt", gibt er offen zu. Am Ende entschied er sich für einen mehr als denkwürdigen Abschied.