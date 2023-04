Mehr Sex, Gewalt und Drama? Das ist die neue "Game of Thrones"-Serie!

New York - Nachdem erst kürzlich bestätigt wurde, dass die Produktion der zweiten Staffel von " House of the Dragon " offiziell startet, kommt jetzt die nächste freudige Nachricht für alle Fans der epochalen Drachen-Dramen.

Die Geschichte der Fantasy-Serie "Game of Thrones" wurde in acht Staffeln erzählt. Hier blickt Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 36) auf ihre Armee hinab. © Warner Media

Mit "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" kündigte Streamingdienst HBO Max auf Instagram am gestrigen Mittwoch die neue Serie im "GoT"-Universum an.

Nach "House of the Dragon", soll das neue Spin-Off ebenfalls chronologisch vor der berüchtigten Hauptserie spielen und gleichermaßen zu einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch auf dem eisernen Thron sitzt.

"Ein Jahrhundert vor 'Game of Thrones' streifen zwei untypische Helden durch Westeros … ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan der Große, und sein kleiner Knappe Egg [Aegon Targaryen, Anm. d. Red.]", heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Laut dem US-Konzern wurde zudem nicht lediglich eine einzelne Pilotfolge bestellt, um den etwaigen Erfolg der Serie abschätzen zu können, sondern gleich eine komplette Staffel!

George R. R. Martin (74), der Buchautor und Erschaffer des Universums, ist dabei nicht nur an der Produktion der neuen Serie beteiligt sein, sondern auch verantwortlich für das Drehbuch, gemeinsam mit Co-Autorin Ira Parker.