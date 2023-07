Mit 30 Jahren: TikTok-Mama an Krebs gestorben!

Haley Odlozil (†30) und ihr Ehemann Taylor teilten ihr Familienleben im Netz. © Montage: Screenshot/Instagram/fromfightingtothriving

Hunderttausende Menschen verfolgten das Leben von Haley Odlozil, ihrem Ehemann Taylor und Söhnchen Weston (4) täglich im Netz.

Bei TikTok und Instagram dokumentierte die kleine Familie ihren Alltag - sowohl die glücklichen Momente mit dem gemeinsamen Nachwuchs als auch Haleys erbitterten Kampf gegen ihren größten Gegner: Eierstockkrebs.

Ende 2015 hatte das Schicksal mit voller Wucht zugeschlagen, als bei der damals 22-Jährigen Krebs im Endstadium diagnostiziert worden war. Knapp acht Jahre später erlag die Influencerin jetzt ihrer schweren Krankheit, wie ihr Ehemann bei Instagram mitteilte.

"In unglaublicher Trauer teile ich euch allen mit, dass meine süße Haley gestorben ist", überbrachte er seiner und Haleys Community die traurige Nachricht.

"Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so hart ums Überleben gekämpft hat. Ihre Liebe zu mir, Weston, ihrer Familie und ihren Freunden hat sie so viele Jahre lang weitermachen lassen, insbesondere in den letzten acht Monaten. Ich bin so gesegnet, dass Haley 16 Jahre lang Teil meines Lebens war", erinnerte der Amerikaner mit rührenden Worten an seine verstorbene Ehefrau.

Es sei ihm eine Ehre gewesen, sich um seine Partnerin zu kümmern, beteuerte Taylor und versicherte, er werde niemals aufhören, seine Frau zu lieben.