Mit blutigem Schwert: Schauspieler Uwe Ochsenknecht warnt Mallorca-Urlauber

Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) protestiert in einer am Mittwoch veröffentlichten PETA-Kampagne gegen den Stierkampf auf Mallorca.

Von Madita Eggers

Hamburg/Mallorca - In einem originalen Torero-Outfit mit blutigem Schwert und Blutlache auf dem Boden protestiert Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) in einer am Mittwoch veröffentlichten PETA-Kampagne gegen den Stierkampf auf Mallorca. Sein Appell: "Die sogenannte Tradition muss ein Ende haben, Tierquälerei ist keine Unterhaltung!"

Jedes Jahr werden in Spanien tausende Stiere getötet.

Kinder ab zehn Jahren lernen in Spanien das Töten in Stierkampfschulen.

81 Prozent der Spanier lehnen Stierkämpfe ab.

Nach Angaben der Tierschutzorganisation finden auch heute noch in Spanien, Frankreich, Portugal sowie in einigen südamerikanischen Ländern wie Mexiko, Venezuela, Peru und Ecuador Stierkämpfe statt. "Allein in Spanien werden jedes Jahr mehrere zehntausend Stiere regelrecht zu Tode gefoltert", so eine PETA-Sprecherin am Mittwoch. Für Uwe Ochsenknecht als regelmäßiger Mallorca-Urlauber besonders bitter: "Ich habe gerade dieses Jahr viele Werbeplakate für Stierkampf gesehen", empörte sich der 69-Jährige. "In der Stadt Inca fand gerade wieder ein Kampf statt - und sogar Minderjährige hatten wieder Zugang, was eigentlich seit Jahren verboten war. Dafür wurde von der aktuellen Regierung extra das Gesetz geändert, unglaublich." Bereist seit 2018 warnen die Vereinten Nationen davor, Kinder Stierkämpfen auszusetzen, da diese Erfahrung ihre Gewaltwahrnehmung stark beeinflussen kann. Dennoch sei es Kindern in Spanien nach PETA-Angaben bereits ab einem Alter von zehn Jahren möglich, in speziellen Stierkampfschulen das Töten zu lernen.

Uwe Ochsenknecht: "Das Blut soll irritieren!"