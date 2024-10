Mit Welt-Hits der 90- und 2000er: TAG24 verlost Tickets für die Premiere von "& JULIA"

Hamburg - Am 30. Oktober feiert der Broadway-Hit "& Julia – das Musical" Deutschlandpremiere im Stage Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn und ihr könnt dabei sein: TAG24 verlost 1 x2 Tickets für die Premiere inklusive kostenfreier Getränke und Snacks sowie einem roten Teppich voller prominenter Gäste wie Bill Kaulitz (35).

Statt den Dolch wählt Julia (gespielt von Chiara Fuhrmann, 28) in "& Julia – das Musical" das Leben und beginnt eine abenteuerliche Reise zu sich selbst. © Tag24/Madita Eggers

Was wäre, wenn William Shakespeares Figur der Julia nach Romeos Tod nicht den Dolch, sondern das Leben gewählt hätte? Genau mit diesem alternativen Ende der wohl berühmtesten Liebesgeschichte der Welt beschäftigt sich "& Julia".

Aus einem Drama macht das Pop-Musical eine moderne Komödie, die mit Hits wie Katy Perrys "Roar" oder Bon Jovis "It’s My Life" – alle im englischen Original – erzählt wird.

Und das nicht in einem "engen Korsett an Vorgaben", wie es sonst oft üblich sei, sondern mit einer Cast aus individuellen Charakteren auf, vor und hinter der Bühne, so Romeo-Darsteller Raphael Groß (28) begeistert gegenüber TAG24.

Dabei werden Themen wie Diversität, Beziehungsdynamiken und Geschlechterrollen in der Gesellschaft behandelt, ohne dabei mit dem Finger auf das Publikum zu zeigen, betonte Andreas Bongard (36), der die Rolle des William Shakespeare spielt.

"Das Tolle in diesem Stück ist, dass diese Themen mit einer totalen Selbstverständlichkeit und für ein Publikum, das gar nicht immer mit diesen in Berührung kommt, erzählt wird. Und das verpackt in eine Riesenparty mit den Welt-Hits der 90- und 2000er und noch ein bisschen im Shakespeare-Stil. Ich finde es einfach genial."