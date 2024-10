Doku über getötete Iranerin erhält Publikumspreis: "Anflug der Hoffnung!"

Hamburg - Mit einem "unvergesslichen Once-in-a-Lifetime-Finale" – wie Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) es ausdrückte – endete am Samstagabend das 32. Filmfest Hamburg traditionell mit einer Preisverleihung und mit der exklusiven Deutschlandpremiere des Abschlussfilms "The Room Next Door" (ab 24. Oktober im Kino).