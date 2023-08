Fernsehreporterin Dorothea Schupelius über ihr Doppelleben: "Auf Ampelkoalition folgt Beethoven!"

Hamburg – Für Dorothea Schupelius (27) ist ihr Geigenkasten wie eine magische Truhe, die sie jeden Tag in eine andere Welt voller Geschichten entführt. Seit über 15 Jahren steht die Profi-Musikerin auf den Bühnen Europas und wird am Freitag beim "Festival der Preisträger" des "Fanny Mendelssohn Förderpreis" in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten. Gleichzeitig arbeitet die gebürtige Berlinerin als Politikreporterin ("Die Welt") und Fernsehmoderatorin, wie sie das alles unter einen Hut bekommt und wie Medien und Musik zusammenhängen, erzählt sie im TAG24 -Interview.

Da man natürlich nicht einfach so Journalist wird, habe ich vor meinem Volontariat Praktika gemacht und mein Praktikum in der Politikredaktion hat mir derartig gut gefallen, auch weil mir das alles immer wie ein Shakespeare-Drama vorkam, dass ich mich tatsächlich dafür entschieden habe, in der Politik zu bleiben. Aber gerade da kann man ja Veränderungen hervorbringen.

Schupelius : Eigentlich wollte ich – auch aufgrund von Corona – Kulturjournalismus machen, ich hatte das Gefühl, neben all den Regelungen, denen die Menschen in der Pandemie auf einmal gegenüber standen, gab es für eine Gruppierung keine richtige Stimme mehr und das war die Kunst.

Schupelius : Kurze Antwort wäre: sehr wenig Schlaf ( lacht ). Heute bin ich zum Beispiel um drei Uhr aufgestanden und habe die Ampelkoalition bei der Kabinettssitzung begleitet. Aber anstatt nach einer Frühschicht ins Bett, gehe ich an die Geige. Auf Ampelkoalition folgt Beethoven sozusagen. Aber das ist genau das, was ich mir gewünscht habe und warum ich mich für dieses Doppelleben à la James Bond entschieden habe.

Schupelius : Ich will das gar nicht, wie viele andere Musiker nur schönreden: Ein Instrument auf diesem Niveau zu spielen ist Leistungssport. Und alles, was harte Arbeit beinhaltet, da steht man nicht jeden Morgen auf und ruft "Juhu".

Meine große Schwester hat damals Cello gespielt und ich habe mich dann angemeldet, dass ich Cello in klein spielen will, schließlich war ich kleiner als sie ( lacht ). Dann sind wir losgezogen und haben uns Bratsche und Geige angeguckt und – das klingt jetzt sehr klischeehaft, – als mir die Geige in die Hand gelegt wurde, war es Liebe auf den ersten Blick.

Anderseits gibt es durch TikTok und Instagram dann wieder die Möglichkeit, die klassische Musik an die Jugend heranzutragen. In diesem Fall ist es echt ein zweischneidiges Schwert, an dem man sich an beiden Seiten schneiden kann. Aber das eine geht nicht ohne das andere.

Ich habe die Reise von Medien und Musik dargestellt, wie diese sich gegenseitig beeinflussen. Von der ersten Schallplatte bis hin zum Fernsehen. Meine beiden Welten haben sich da die Hand gegeben und die Hände wurden mit einem Krönchen belohnt. Das war für mich ein ganz wichtiger Moment, in dem ich mich in meinem Tun bestätigt gefühlt habe.

Sieben "Fanny Mendelssohn Artist" werden am Freitag im Kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg auf der Bühne stehen. © Claudia Höhne

TAG24: Ist es als junge Klassik-Künstlerin schwieriger, sich Gehör zu verschaffen als zum Beispiel in der Pop-Musik?

Schupelius: Natürlich ist es so, dass in unserem Alter Pop-Musik eine enorme Rolle spielt. Aber diesen Stardom von einem Pop-Musiker hat es in der klassischen Musik so in der Art fast nie gegeben, das ist eine ganz andere Art von Berühmtheit und Entwickeln von Musik. Mit der bin ich aber auch sehr fein.

Ich denke, es ist wie in der Literatur auch, es sind spezifische Szenen, in denen du dich sehr gut auskennen musst. Man merkt dann aber doch immer wieder – gerade bei Live-Konzerten – dass auch eine Beethoven-Sinfonie in die Herzen strömt.

TAG24: Wie würdest Du das Konzert am Freitag Nicht-Klassik-Fans "schmackhaft" machen?

Schupelius: Wir "Fenny Mendelssohn Artsits" sind alle Musikerköpfe, die über das Musizieren hinaus denken und gehen. Und das machen wir am Freitag auch: Wir spielen nicht einfach nur, sondern haben das Konzept "Aufbruch in neue Welten. Auf das Leben" entwickelt. Dabei haben wir uns an der aktuellen Kriegssituation in Europa orientiert und uns explizit Komponisten ausgesucht, die Schicksalsschläge durchleben mussten.

TAG24: Das klingt erst einmal nach einem traurigen Konzert.

Schupelius: Das denkt man zuerst, aber genau das ist es eben nicht. All diese Menschen sind dennoch zu den unglaublichsten Persönlichkeiten überhaupt geworden und haben die schönsten und teils fröhlichsten Melodien und Kompositionen geschrieben. Ich werde den Abend auch moderieren und einordnen und wenn man zum Beispiel erst einmal hört, was [Dmitri Dmitrijewitsch] Schostakowitsch erleben musste und danach seine Musik hört, zu der man eigentlich nur aufspringen und das Tanzbein schwingen will, dann versteht man, was wir mit "Auf das Leben" sagen wollen.

TAG24: Du bist schon öfter in der Elphi aufgetreten. Bist Du dennoch aufgeregt in diesen Gemäuern oder hat sich das gelegt?



Schupelius: Es gibt ein paar Konzertsäle, die heilig sind und für die man dann gerne noch weniger schläft (lacht) und dazu gehört die Elbphilharmonie auf jeden Fall. Ich war nie der Typ, der wirklich nervös wurde. Aber ich habe eine Vorfreude und dieses Konzert ist natürlich etwas, worauf wir alle vom "Fanny Mendelssohn Förderpreis" sehr hin leben. Und es ist auch ein künstlerisches Highlight von jedem von uns in seiner Karriere ist.

Aufbruch und Neuanfang ist das Motto des Konzertprogramms, das die Fanny Mendelssohn Artists eigens für ihren Auftritt am 1. September im Kleinen Saal der Elbphilharmonie konzipiert haben. Tickets für das "5. Festival der Preisträger" ab 19.30 Uhr sind ab 20 Euro unter elbphilharmonie.de erhältlich.