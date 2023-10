Münchener Freiheit sang in Leipzig für Frieden, Freiheit und Freundschaft

20 Uhr begann das Konzert der Münchner gestrigen Donnerstag. © Nico Schimmelpfennig

Kurz vor der Show drehte Tim Wilhelm noch eine Runde mit seinem treuen Begleiter (Hund "Seppi") und dann ging es auch schon los.

Die Münchener Freiheit leitete ihr Konzert mit dem Song "Liebe auf den ersten Blick" ein und begrüßte damit ihr Publikum im Haus Auensee.

Fast auf den Tag genau seit 43 Jahren begeistert die Band ihre Fans. So auch am Donnerstag in Leipzig. Ein Blick durch das Publikum zeigte, was es heißt, generationsübergreifende Musik zu machen.

Dass ihr Konzert nicht ganz ausverkauft war, tat der Stimmung keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Die Besucher breiteten sich aus und nutzten nicht nur ihre Plätze, sondern auch die Gänge zum Tanzen und Mitsingen.