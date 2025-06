"Die Eiskönigin"-Star feiert Jubiläum: Warum Willemijn Verkaik seit 25 Jahren nicht loslassen kann

Seit 25 Jahren begeistert Willemijn Verkaik mit ihrer außergewöhnlichen Stimme auf den Musical-Bühnen dieser Welt und gehört längst zu den Stars der Szene.

Von Madita Eggers

Hamburg/Stuttgart - Seit 25 Jahren begeistert Musical-Star Willemijn Verkaik (50) mit ihrer herausragenden Stimme auf den Bühnen dieser Welt - so auch am Montagabend bei ihrem ersten Jubiläumskonzert in Hamburg. Ein zweites gibt die Sängerin am 23. Juni in Stuttgart. "Ich wollte dem Publikum wirklich etwas zurückgeben", erklärte die 50-Jährige im TAG24-Interview.

Alles in Kürze Willemijn Verkaik feiert 25-jähriges Bühnenjubiläum

Die Sängerin gab ein Konzert in Hamburg und tritt am 23. Juni in Stuttgart auf

Verkaik sang als Elsa in Disneys Die Eiskönigin und war bei den Oscars

Sie spielte Elphaba in Wicked und war in über 20 Produktionen involviert

Willemijn Verkaik gibt Zusatzkonzert in Hamburg am 1. September Mehr anzeigen

Mehr als 2000-mal hat Willemijn Verkaik (50) die "Elphaba" im Musical-Hit "Wicked" gespielt - in drei Sprachen und in vier Ländern. © Stage Entertainment Mit einer Mischung aus eigenen Favoriten und Publikumslieblingen nimmt Willemijn Verkaik ihre Fans mit auf eine persönliche Zeitreise voller Emotionen, Anekdoten und natürlich ganz viel Musik. Insgesamt wirkte sie (bis jetzt) in über 20 Produktionen in sechs Nationen mit. Ihre Paraderolle als "Elphaba" im Musical-Hit "Wicked" verkörperte die gebürtige Niederländerin gleich in vier Ländern – unter anderem im Londoner West End und am Broadway in New York. Auch abseits der Musical-Bühne begeisterte sie ein Millionenpublikum: Als deutsche Gesangsstimme von "Elsa" in Disneys "Die Eiskönigin" ("Lass jetzt los") sang sie sich nicht nur in die Herzen unzähliger Kinder, sondern schaffte es sogar 2020 zu den Oscars.

Unterhaltung Krasser Karrierewechsel: Eko Fresh will raus aus dem Rap-Business TAG24: Willemijn, erinnerst Du Dich noch an den Moment, an dem Du Dich - salopp gesagt - ins Musical verliebt hast?

Willemijn: Ja, das war tatsächlich sofort, als ich mit dem Musical angefangen habe. Mein erstes Stück war Elisabeth in Scheveningen - das war mein Einstieg. Ich habe sofort gemerkt, wie sehr mir dieses Genre liegt. Es war ein echtes Abenteuer, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ich habe schnell gemerkt, wie viele Möglichkeiten sich da bieten. Ich habe viel Schauspiel- und Tanzunterricht genommen und gemerkt: Das liegt mir. TAG24: Gibt es eine Produktion, die Dich besonders geprägt hat?

Willemijn: Das ist dann wohl Wicked. Das Stück hat mich über zehn Jahre beschäftigt, etwa sechs Jahre davon habe ich die Elphaba gespielt - nicht nur in Stuttgart und Oberhausen, sondern auch in den Niederlanden, im West End in London und am Broadway. Diese Rolle hat mir so viele Türen geöffnet.

Mit ihren Jubiläumskonzerten (hier bei ihrem ersten am Montag in Hamburg) will Willemijn Verkaik ihren Fans etwas zurückgeben: "Die Fans haben mich von Anfang an begleitet. Wenn sie nicht gewesen wären, hätte ich oft vor einem leeren Saal gestanden." © Stage Entertainment / Morris Mac Matzen

Willemijn Verkaik über die Oscars: "Als der Anruf kam, dachte ich, es ist ein Scherz"

Willemijn Verkaik leiht nicht nur der niederländischen sowie deutschen Elsa in "Die Eiskönigin 1 und 2" ihre Singstimme, sondern stand von 2023 bis 2024 auch als solche im gleichnamigen Musical in Hamburg auf der Bühne. © dsada TAG24: Gibt es Momente Deiner Karriere, die Dir heute noch unwirklich erscheinen? Willemijn: Zwei fallen mir spontan ein: Der Broadway und dann natürlich die Oscar-Verleihung! Ich durfte dort als deutsche Elsa "Into the Unknown" singen - gemeinsam mit acht anderen internationalen Elsas. Als der Anruf kam, dachte ich erst, das ist ein Scherz oder sie meinen eine andere Oscar-Verleihung irgendwo in Frankfurt vielleicht (lacht). TAG24: Kannst Du solche Erfolgs-Momente genießen oder bist Du in Gedanken immer schon bei der nächsten Produktion?

Unterhaltung Verstorbene Hunde? "Die drei ???"-Hörspielkönigin verwahrt mehr als 100.000 Geräusche Willemijn: Ich bin in solchen Momenten sehr fokussiert. Ich will einfach meinen Job gut machen. Erst im Nachhinein - wie als ich jetzt für mein Konzert mein Lebenslauf durchgegangen bin - merke ich: Wow, das habe ich wirklich alles erlebt. Dann bin ich auch mal stolz. Aber direkt im Moment bin ich eher geerdet. TAG24: Wird Dir bewusst, dass Du für viele junge Menschen ein Vorbild bist? Willemijn: Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich unterrichte oder bei Workshops bin. Da kommen junge Leute auf mich zu und sagen, dass ich sie inspiriere. Aber ich trage das nicht ständig mit mir herum, aber es ist schon cool, dass ich für viele so jemand sein kann, bei dem die sagen: Hey, die bringt mir Kraft oder von ihr kann ich was lernen. Was das angeht, bin ich auch heute selbst noch oft unsicher, frage mich manchmal, ob ich gut genug bin. Gerade auf Social Media ist man sehr angreifbar. Manchmal liest man dann bestimmte Kommentare und fragt sich plötzlich: Haben die vielleicht recht? War das wirklich so schlecht? Obwohl viele in meinem Umfeld mir dann sagen: "Willemijn, Du weißt doch, was Du kannst" – ist die Unsicherheit manchmal einfach trotzdem da. Gerade, wenn ich Menschen im Publikum sehe, die doch heimlich mitfilmen. TAG24: Wie hast Du gelernt, mit der Kritik und der Unsicherheit umzugehen? Willemijn: Ich versuche, es nicht zu lesen. Früher habe ich mir alles angesehen - heute weiß ich: Das tut mir nicht gut. Allgemein bezogen auf die Unsicherheit habe ich im Laufe der Jahre natürlich viele Erfahrungen gesammelt, die mir Selbstbewusstsein geben und in Produktionen auch mal sagen lassen: "Ich würde das anders machen!" Natürlich bin ich immer noch aufgeregt, aber das gehört dazu. Aber ich habe weniger Angst, Fehler zu machen.

Große Beliebtheit erfreute sich Willemijn Verkaik auch als "Molly" im Musical "Ghost", in dem sie gemeinsam mit Alexander Klaws (41) auf der Bühne stand. © Stage Entertainment

Willemijn Verkaik über 25 Jahre im Musical-Business: "Ich musste auf viele Partys verzichten"