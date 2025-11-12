1Live-Krone für "Mama, bitte lern Deutsch"-Autor und TikTok-Star Tahsim Durgun

Köln/Bielefeld - Der Autor und Social-Media-Creator Tahsim Durgun wird beim Musikpreis 1Live-Krone in der Kategorie "Beste Unterhaltung " ausgezeichnet.

Social-Media-Creator Tahsim Durgun (30) folgen bei TikTok und Instagram insgesamt mehr als eine Million Menschen. © Henning Kaiser/dpa

Damit will die Redaktion der jungen Radiowelle den 30-jährigen Oldenburger "für sein außergewöhnliches Talent, mit dem er Brücken zwischen Kulturen, Genres und Generationen schlägt", würdigen, teilt der WDR mit. Er stehe für Authentizität und einen klaren, unverwechselbaren kreativen Stil, hieß es weiter.

Unter den Alias-Namen tahdur bzw. tahdurr setzt er sich vor dem Hintergrund seiner kurdisch-jesidischen Familiengeschichte in kurzen Clips humorvoll mit deutscher Grammatik und Gesellschaft, Rassismus und dem Hin- und Hergerissensein zwischen zwei Kulturen auseinander.

Er nutze dabei seine Reichweite, um gesellschaftliche Debatten anzustoßen und neue Perspektiven aufzuzeigen. 2024 hatte er beim Grimme-Online-Award den Publikumspreis gewonnen.

Auch sein im Frühjahr erschienenes Bestseller-Buch "Mama, bitte lern Deutsch" bietet Einblicke in die Herausforderungen von Migration.