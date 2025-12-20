Ed Sheeran erschlankt: Nun offenbart er das Geheimnis seiner 14-Kilogramm-Abnahme

Suffolk (Großbritannien) - Er füllt Stadien auf der ganzen Welt, verkauft Millionen Alben und zählt zu den erfolgreichsten Musikern. Doch trotz all des Erfolgs war Ed Sheeran (34) lange nicht im Reinen mit sich selbst. Über Jahre hinweg ernährte sich der Brite ungesund, trank viel Alkohol und zahlte dafür körperlich sowie mental einen hohen Preis. In einem Interview mit " Men's Health " erzählte der Songwriter nun von seinem Weg aus der Spirale.

Er musste sein Leben umkrempeln - und erreichte eine gewaltige Veränderung zwischen 2025 und 2017. © Fotomontage: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Wendepunkt kam für den "Shape of You"-Interpreten schleichend. In seiner über 15-jährigen Karriere erreichte der Sänger nahezu jeden musikalischen Meilenstein - doch eins fehlte. "Ich wollte einen gesunden Körper und ein stabiles inneres Gleichgewicht haben", beichtete der 34-Jährige. Er fügte hinzu: "Beruflich lief alles gut, aber privat fühlte ich mich oft schlecht."

Ein entscheidender Auslöser für seine Lebens-Veränderung war die Geburt seiner Tochter Lyra Antarctica Seaborn (5). "Die Verantwortung als Vater hat mich zum Umdenken bewegt", erklärte der Rotschopf.

Nächte mit Alkohol, wenig Schlaf und körperlichen Beschwerden passten nicht mehr zu seinem neuen Alltag. Hinzu kamen zunehmende gesundheitliche Beschwerden auf der Bühne. So litt Sheeran vor allem an "Muskelverletzungen, Stimmproblemen und fehlender Regeneration" während seiner Tourneen.

In den vergangenen fünf Jahren verlor Ed Sheeran rund 14 Kilogramm, berichtete "Men's Health". Abwechslung sei der Schlüssel. So verbringe der 34-Jährige seine Zeit mit Krafttraining, Reformer-Pilates, Laufen und Schwimmen.