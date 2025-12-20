Ed Sheeran erschlankt: Nun offenbart er das Geheimnis seiner 14-Kilogramm-Abnahme
Suffolk (Großbritannien) - Er füllt Stadien auf der ganzen Welt, verkauft Millionen Alben und zählt zu den erfolgreichsten Musikern. Doch trotz all des Erfolgs war Ed Sheeran (34) lange nicht im Reinen mit sich selbst. Über Jahre hinweg ernährte sich der Brite ungesund, trank viel Alkohol und zahlte dafür körperlich sowie mental einen hohen Preis. In einem Interview mit "Men's Health" erzählte der Songwriter nun von seinem Weg aus der Spirale.
Der Wendepunkt kam für den "Shape of You"-Interpreten schleichend. In seiner über 15-jährigen Karriere erreichte der Sänger nahezu jeden musikalischen Meilenstein - doch eins fehlte. "Ich wollte einen gesunden Körper und ein stabiles inneres Gleichgewicht haben", beichtete der 34-Jährige. Er fügte hinzu: "Beruflich lief alles gut, aber privat fühlte ich mich oft schlecht."
Ein entscheidender Auslöser für seine Lebens-Veränderung war die Geburt seiner Tochter Lyra Antarctica Seaborn (5). "Die Verantwortung als Vater hat mich zum Umdenken bewegt", erklärte der Rotschopf.
Nächte mit Alkohol, wenig Schlaf und körperlichen Beschwerden passten nicht mehr zu seinem neuen Alltag. Hinzu kamen zunehmende gesundheitliche Beschwerden auf der Bühne. So litt Sheeran vor allem an "Muskelverletzungen, Stimmproblemen und fehlender Regeneration" während seiner Tourneen.
In den vergangenen fünf Jahren verlor Ed Sheeran rund 14 Kilogramm, berichtete "Men's Health". Abwechslung sei der Schlüssel. So verbringe der 34-Jährige seine Zeit mit Krafttraining, Reformer-Pilates, Laufen und Schwimmen.
Ed Sheeran möchte weiterhin auf nichts verzichten "Es geht nicht darum, alles aufzugeben"
Trotz aller Disziplin habe Sheeran nicht mit dem Genießen aufgehört. Er trinke weiterhin gern Rotwein und esse gut. "Es geht nicht darum, alles aufzugeben, sondern darum, gute Entscheidungen zu treffen", sagte er.
Dem Briten sei bewusst, dass seine körperliche Transformation auch Erwartungen wecke. "Ich habe lange mit der Veröffentlichung meines neuen Lebensstils gezögert", erklärt der Sänger.
Wenn es sein Alltag zulässt, gewehrt der Musiker seinen fast 50 Millionen Instagram-Fan einen Einblick in seine Sport-Welt. Auf seinem Account "teddysphotos" postet Sheeran das ein oder andere Fitness-Videos.
"Man muss keine Marathonläufe machen oder perfekt leben - schon kleine Veränderungen können viel bewirken", predigte der Brite.
Titelfoto: Fotomontage/ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ Instagram/teddysphotos