32 Jahre nach seinem Tod: Freddie Mercurys Schätze kommen unter den Hammer

Sie sagte: "Seit vielen Jahren hatte ich nun die Freude und das Privileg, von all den wunderbaren Dingen umgeben zu leben, die Freddie gesucht und so geliebt hat."

Dazu ein passender Umhang aus rotem Samt, Kunstpelz und Strass-Steinen. Mercury trug das Outfit bei der letzten Aufführung von "God Save the Queen", mit der die letzte Live-Performance der Band in Knebworth im Jahr 1986 endete.

Andere Gegenstände aus der Sammlung sind ein winziger Silber-Schnurrbartkamm von Tiffany & Co., elf Aquarelle des russischen Art-Déco-Künstlers Erté sowie Mercurys Martin-D-35-Akustikgitarre aus dem Jahr 1975 in ihrem Originalkoffer.

Unter den Gegenständen verstecken sich auch einzigartige Schriftstücke. So soll etwa Freddy Mercurys handgeschriebener Text für den Jahrhundert-Song "We Are the Champions" über die Auktionstheke wandern.

Das Auktionshaus Sotheby's geht davon aus, dass allein dieses Papier bis zu 300.000 Britische Pfund (umgerechnet rund 340.000 Euro) einbringen könnte.