50 Cent tourt schon bald durch Deutschland - und er kommt nicht allein!

US-Rapper Curtis "50 Cent" Jackson (48) stand bereits im vergangenen Herbst bei einem Konzert in der Barclays-Arena auf der Bühne. © Axel Heimken/dpa

Nachdem er erst im vergangenen Oktober in Hamburg auf der Bühne gestanden hat, wird er hier am 29. September dieses Jahres in der Barclays Arena den Anfang machen.

Im Rahmen seiner "The Final Lap Tour" feiert er auch das 20-jährige Jubiläum seines Albums "Get Rich or Die Tryin".

Begleitet wird 50 Cent dabei auch von Rap-Ikone Busta Rhymes (51, "Don't Cha", "I Know What You Want"). Die Veranstalter versprechen "eine riesige Party" und dazu einen "Abend voller Nostalgie".

Neben seinen bekannten Charthits sollen dann auch ausgewählte Titel auf dem Programm stehen, die 50 Cent schon lange nicht mehr live performt hat. "Das solltet Ihr nicht verpassen!", erklärte der Rapper seinen rund 30 Millionen Followern bei Instagram in einem Promo-Video zu seinen Shows.

Der eigentliche Tourauftakt der "Final Lap Tour" ist bereits am 21. Juli in Salt Lake City.

Für den Musiker und seine Crew geht es dann zunächst durch Nordamerika und am 28. September mit einem Konzert in Amsterdam weiter nach Europa.