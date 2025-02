80 Jahre Pippi Langstrumpf: Musikverlag feiert Kult-Kind mit besonderem Sammlerstück

München - Es gibt wohl auch heute noch kaum ein Kind, das nicht von Pippi Langstrumpf gehört hat. Das stärkste Mädchen der Welt wird in diesem Jahr stolze 80 Jahre alt – und entsprechend gehuldigt. Wie es einer echten Prinzessin eben auch würdig ist.

Vor allem die Filme waren in Deutschland sehr erfolgreich. Und Filme brauchen bekanntlich Filmmusik. Genau an dieser Stelle dürfen sich Fans, Musikliebhaber und Sammler jetzt besonders freuen.

"Pippi auf Vinyl ist Teil der internationalen 'Be more Pippi'-Kampagne der Astrid Lindgren Company im Pippi Jubiläumsjahr 2025", erklärt der Münchner Verlag und teilt mit, dass die "limitierte Vinyl mit großflächigen Filmfotos" am 28. Februar erscheinen wird.