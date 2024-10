Alice Cooper in Berlin: Ein Höllenritt durch die Hits

Berlin - 76 Jahre und kein bisschen leise: Schock-Rocker Alice Cooper (76) regierte am Mittwochabend die Max-Schmeling-Halle in Berlin und bescherte Fans jeden Alters einen unterhaltsam-theatralischen Abend voller wunderbarer Albträume. Eine Konzertkritik.

Krücke statt Degen: Alice Cooper (76) kokettiert bei "I'm 18". © Denis Zielke/TAG24

An seiner vorletzten Station war als Support wieder Metal-Queen Doro Pesh (60) im Einsatz und brachte ohrenbetäubend das Publikum der nicht komplett gefüllten Halle auf Betriebstemperatur.

Um 20.46 Uhr begann dann Coopers große und komplett durch choreografierte Horror-Show.

Zu "Feed Me Frankenstein" wankte wieder ein vier Meter großes Monster über die Bühne, bei "He's Back (The Man Behind the Mask)" schneidet "Halloween"-Serienkiller Michael Myers einem fotografierenden Fan die Kehle durch, ein Paparazzo findet bei "Hey Stoopid" ein jähes Ende und Cooper stirbt selbst vorübergehend den Bühnentod.

Als der Sänger in einer Zwangsjacke "Ballad of Dwight Fry" sang, wurde eine Guillotine auf die Bühne gekarrt - und er einen Kopf kürzer gemacht. Ausgerechnet von seiner eigenen Tochter Sonora (32), die im Gewand einer Marie Antoinette mit Augenklappe seinen abgetrennten Schädel zur Bewunderung des Publikums in die Höhe hielt.

Dem Publikum gefiel's. Die einen schunkelten in ihren Judas-Priest-Shirts, die anderen reckten in ihren Kutten oder nach Patchouli duftenden Corsagen die Faust gen Hallendecke, wieder andere lächelten von Erinnerungen angefasst.