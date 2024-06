Avril Lavigne überrascht beim Hurricane: Mit diesem Gast hatten Fans nicht gerechnet!

Avril Lavigne (39) performte am Samstagabend auf dem Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel. © TAG24

Als die "Queen of Pop-Punk" gegen 21.45 Uhr mit ihrer Band die Bühne betrat, schien es, als sei die Zeit ein bisschen stehengeblieben.

Nach drei 2000er-Hits ("Girlfriend", "What The Hell" und "Complicated") besang Avril Lavigne mit "Here's to Never Growing Up" die Hymne, die ihr Künstlerinnen-Ego wohl am besten beschreibt.

Denn viel verändert hat sich die Bühnen-Avril in all den Jahren nicht: Smokey-Eyes, Pop-Punk-Attitüde, eine Glitzergitarre um den Hals. Nur die Haare sind blonder und die Stimme ist erwachsener geworden.

Und: Die Routine steht der Musikerin inzwischen durchaus ins Gesicht geschrieben, sie wirkt cool und gelassen. Die Menschenmenge vor der Bühne scheint zunächst auch nur wenig zu beeindrucken.

Dabei hatten sich Tausende schon lange vor Showbeginn am Samstagabend vor die River-Stage gedrängt, um einen Platz in den vorderen Reihen zu ergattern. Ohne größere Konkurrenz bespielte die 39-Jährige in ihrem Zeit-Slot immerhin so ziemlich das gesamte Hurricane-Publikum und damit rund 70.000 Menschen.

Höflich bedankte sie sich immer mal wieder für den Support bei ihren deutschen Fans und stellte sich dazu nur mit den absoluten Basics vor: "Mein erstes Album habe ich mit 17 veröffentlicht" und "Ich komme aus Kanada", ließ sie das Publikum wissen. Viel mehr gab die Sängerin, um die sich seit Jahren die Verschwörungstheorie rankt, sie sei durch eine Doppelgängerin ersetzt worden, nicht von sich preis.

Erst als sie während "Don't Tell Me" die Liebeserklärung eines Fans auf einem Schild in der Menge entdeckte, konnte sie sich ein spontanes Grinsen nicht verkneifen: "Ich liebe dich!", stand dort geschrieben. Und möglicherweise war ihr bei diesen Worten ja noch ein anderer Mann durch den Kopf gehuscht ...