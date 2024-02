Rockstar kommt nach Deutschland! In diesen fünf Städten tritt er auf

Bryan Adams war zuletzt im Dezember 2023 in Berlin und trat im Rahmen einer Spendengala auf. © 123RF/couperfield, Sebastian Gollnow/dpa

Der "Summer of '69"-Sänger kommt im Herbst nach Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig.



Mit im Gepäck hat Adams (64) sein - bereits im März 2022 erschienenes - Album "So happy it hurts". Der Rockstar bezeichnet das Album, als eine Rückkehr zum Leben nach der Corona-Pandemie.

Das Gefühl von Freiheit und Spontanität beschreibt der Titelsong "So happy it hurts".

Dabei lade der Sänger seine Fans auf eine zweistündige Reise mit ungebremster Energie und totalem Engagement ein, so die Veranstalter.

Neben neuen Hits, wird Adams auch die alten Klassiker auspacken, darunter "Run to you", oder "(Everything I Do) I Do It for You".