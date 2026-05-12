"Cat Ballou" lässt mit Social-Media-Post aufhorchen: "Unser letztes Konzert dieser Ära"

Köln - Am Samstagabend eröffnete die Kölner Kultband "Cat Ballou" vor 12.500 Fans bereits zum dritten Mal die Open-Air-Saison in der Domstadt mit einem Konzert im frisch renovierten Tanzbrunnen. Es war das vorerst letzte Mal, dass die Musiker eine Bühne betreten haben.

Die Kölner Band "Cat Ballou" ist inzwischen weit über die Grenzen der Domstadt hinaus bekannt und spielt unter anderem auch auf großen Festivals wie "Parookaville". (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Band auf ihrem Instagram-Kanal mitgeteilt hat, ziehen sich Oliver Niesen (Gesang, Gitarre), Dominik Schönenborn (Keyboard), Hannes Feder (Schlagzeug), Yannick Richter (Gitarre) und Kevin Wittwer (E-Bass) zunächst zurück, um eine Bühnenpause einzulegen.

"Unser letztes Konzert in dieser Ära. Wir ziehen uns von der Konzertbühne zurück", teilt "Cat Ballou" mit.

Wie lange die Auszeit dauern soll, steht demnach noch nicht fest. Klar scheint allerdings, dass die Band zurückkommen will und nicht daran denkt, sich für immer zu verabschieden. So heißt es in dem Post: "Ein Kapitel geht zu Ende. Am nächsten schreiben wir jetzt."