07.05.2026 06:02 Rainbirds im TAG24-Interview über Bandjubiläum: "Waren damals ziemlich allein damit"

Die Berliner Band Rainbirds feiert 40 Jahre mit Tour in Originalbesetzung. Katharina Franck und Michael Beckmann im Interview über Comeback und Neubeginn.

Von Denis Zielke

Berlin - Mit "Blueprint" landeten Rainbirds 1987 europaweit einen Hit. Der zeitlose Song gilt als Meilenstein und Blaupause für deutsche Pop-Musik mit Kopf, dann kam es zum Bruch auf dem Zenit ihres Erfolges. Zum 40-jährigen Bandjubiläum stehen die Berliner in (erweiterter) Originalbesetzung wieder gemeinsam auf der Bühne. Eine Begegnung.

Rainbirds gilt als eine der wichtigsten Bands der deutschen Pop- und Rockgeschichte. © Jörg Steinmetz Vor ihrem Auftritt bei radioeins sprechen Sängerin Katharina Franck (62) und Bassist Michael Beckmann (64) mit TAG24 über dieses ungewöhnliche Comeback. Für Beckmann, der nach achtzig Stunden im Proberaum das Handgelenk bandagiert hat, ist schnell klar: "Es fühlt sich frisch an." Die Band setze nicht einfach dort an, wo sie einst aufgehört hat. "Ich habe mir auch Songs aus späteren Phasen draufgeschafft. Das war eine ganz neue Welt." Die Vergangenheit dient demnach mehr als Fundament denn als Fahrplan. "Es ist eher, als würden sehr alte Menschen eine sehr junge Band gründen", sagt er und lacht. Die Jubiläumstour bringt erstmals Musikerinnen und Musiker aus allen Phasen der Bandgeschichte zusammen. Musik News Hirnblutung! Sorge um "Sing meinen Song"-Star Alina Süggeler Dass es überhaupt zu diesem späten Wiedersehen kommt, ist nicht selbstverständlich. Ende der 80er Jahre zerbrach die Band nach rasantem Aufstieg an musikalischen Differenzen. Rückblickend wirkt das für Franck weniger als ein Fehler denn wie ein Produkt der Umstände. "Wir waren plötzlich sehr erfolgreich und ziemlich allein damit", erzählt die Songwriterin. Der Druck von außen sei enorm gewesen. "Wir haben funktioniert, aber für das, was uns wirklich bewegt hat, war kein Platz."

Der Kern der aktuellen Zusammenarbeit

Heute sehen beide das nüchtern. "Diese Was-wäre-gewesen-Fragen bringen uns nicht weiter", erklärt der Musiker. Entscheidend sei, was jetzt passiert: "Dass wir zusammen Musik machen und daran Spaß haben." Und genau darin liegt der Kern der aktuellen Zusammenarbeit. Im Proberaum versuchen die Beteiligten bewusst, alte Muster zu vermeiden. "Wir hören uns mehr zu", verrät Beckmann, denn damals ging vieles zu schnell: internationale Erfolge, große Bühnen, eine Maschinerie, die keine Pause kannte.

"Through The Web Of Time": Rainbirds gehen auf Jubiläumstour