Comeback nach Baby-Pause: Ex-Teenie-Star LaFee geht wieder auf Tournee

Köln/Stolberg - Seit sie die Kinderzimmer von Jugendlichen gerockt hat, sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. 2021 gab es dann endlich wieder Musik von Sängerin LaFee (34, bürgerlich Christina Klein), bevor sie schließlich in Baby-Pause ging. Nun wagt sie ein erneutes Comeback und geht mit neuen Songs wieder auf Tournee.

Zwischen diesen Bildern liegen rund fünfzehn Jahre: In den 2000ern eroberte LaFee mit ihrer Musik Teenie-Herzen: Nun geht die inzwischen 34-jährige Sängerin wieder auf Tournee. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa; Jörg Carstensen dpa/lnw

Die heute 34-Jährige war zarte sechzehn Jahre alt, als sie 2006 zur damals größten deutschen Pop-Ikone Deutschlands aufstieg.

Zahlreiche Preise - darunter der goldene Otto und einen Echo - heimste sie ein, ihre beiden ersten Alben erreichten die Spitze der Charts.

Im August 2021 erschien mit "Zurück in die Zukunft" ihr fünftes Studioalbum. Dann war erst einmal wieder Pause angesagt.

"Die letzten anderthalb Jahre war ich fast nonstop für meinen Sohn da und liebe das auch. Aber jetzt möchte ich auch wieder was für mich machen. Ich habe die Musik und das Touren sehr vermisst", so LaFee im Gespräch mit "Bild".

Mittlerweile lebt sie mit ihrem Mann Adam Abdou (37) in einer größeren Wohnung in Köln, denn beide sind im vergangenen Jahr erstmals Eltern geworden. Nach der Baby-Pause von der Musik soll nun auch auf der Bühne der Neuanfang her.

Bereits vor dem Tour-Start scheint das Interesse groß zu sein: Nur wenige Tage nach der Ankündigung sind schon fast alle 14 Termine der Tour ausverkauft.