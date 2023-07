"Echo"-Gewinnerin LaFee bringt Sohn zur Welt! Erstes Foto sorgt für Begeisterung

Am Samstagabend (22. Juli) verkündete die "Heul doch"-Interpretin jetzt voller Stolz die erfolgreiche Geburt ihres Sohnes. "Willkommen zu Hause mein Leben", schreibt die gebürtige Stolbergerin zu dem Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal.

Die 32-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, und ihr Mann sind seit dem 27. August 2022 miteinander verheiratet. © Bildmontage: Instagram/lafee_official (Screenshots)

Dass sie einen Sohn erwartet, hatte der Teenie-Schwarm der 2000er Jahre erst kürzlich im Rahmen eines besonders außergewöhnlichen "Gender-Reveal"-Videos auf ihrem Account verkündet.

Der Name des neuen Erdenbürgers bildet dagegen noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Unklar ist auch, ob LaFee ihren Fans in den sozialen Netzwerken zukünftig sonderlich viele Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama gewähren wird.

Über das Privatleben der Nordrhein-Westfälin ist öffentlich nur äußerst wenig bekannt. Erst nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft hielt sie ihre rund 75.400 Follower mit regelmäßigen Updates zu ihrem wachsenden Bauch auf dem Laufenden.

2006 veröffentlichte Christina den Song "Virus" und wurde damit über Nacht zum Superstar. Auffällig war vor allem ihr aufgeklebtes Tattoo auf der linken Schläfe mit dem Kürzel "LF" für "LaFee".

Neben ihrer Gesangskarriere versuchte sich die Musikerin auch als Schauspielerin und war unter anderem bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie "Alles was zählt" zu sehen.