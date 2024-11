Darum verabschieden sich Rhonda nach zehn Jahren von ihren Fans

Die Trennung von Rhonda klingt fast nach einem guten Ende einer langjährigen Beziehung. © Joachim Zunke

Es habe mehrere Faktoren gegeben, die in die Trennung reinspielten. Die Corona-Pandemie, die weite Entfernung der Band-Mitglieder, Weiterentwicklung ... "Und irgendwann haben wir uns gefragt: Sterben wir hier gerade so einen langsamen Tod oder was passiert da eigentlich?", so Milo.

Alle haben sich gerne, es habe keinen Streit gegeben. Schon die vergangene Tour habe sich ein bisschen wie die letzte angefühlt. "Aber wir haben es überhaupt nicht kommuniziert und waren uns auch nicht sicher."

Nun zelebrieren sie das Ende noch einmal so richtig. "Es fühlt sich toll an. Ich bin total aufgeregt und freue mich schon. Es ist schön, dass man das jetzt so gehen lässt, eine Tür schließt, damit man neue Türen öffnen kann."

Es klingt fast nach einem guten Ende einer langjährigen Beziehung. Und das sei es auch, so Milo. "Es ist eine einstimmige Übereinkunft. Wir alle fühlen das irgendwie gleich. Da ist keiner, der sich festkrallt und fleht: Bitte geh nicht. Wir sind alle gut miteinander."