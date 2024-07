Deichbrand startet in die 19. Runde: Dieses Mal mit eigenem Supermarkt auf dem Gelände!

Auch dieses Jahr erwarten die Deichbrand-Veranstalter wieder Zehntausende Besucher. © Deichbrand/Johannes Thor Täuber

Täglich werden rund 60.000 Besuchende erwartet, teilten die Veranstalter schon im Vorhinein mit.

Geboten wird dieses Jahr wie gewohnt einiges.

"Wir (freuen) uns riesig 'Kings of Leon' und 'The Prodigy' 2024 zu unseren Headlinern zählen zu dürfen", so Marc Engelke, Veranstalter vom Deichbrand Festival.

"Aber auch nationale Acts wie Cro, Peter Fox, Alligatoah und natürlich Nina Chuba, allesamt absolute Deichbrand-Publikumslieblinge, zählen zu den Highlights des diesjährigen Festivals."

Insgesamt werden vom 18. bis 21. Juli 125 Acts auf sechs Bühnen stehen.