Der "Boss" lässt die Musik sprechen: Bruce Springsteen in Düsseldorf frenetisch gefeiert

Düsseldorf - US-Rockstar Bruce Springsteen (73) hat am Mittwochabend in Düsseldorf rund 43.000 Fans mit seinen größten Hits eingeheizt.

In der Merkur Spiel-Arena gingen Springsteen und seine legendäre E Street Band bei tropischen Temperaturen fast drei Stunden lang an ihre physischen Grenzen. Der Auftritt in Düsseldorf war auf Springsteens Europa-Tournee das erste von vier Konzerten in Deutschland.

Große Worte macht Springsteen in seiner schwarzen Kluft auf der Bühne nicht. Ein "one, two, three, four" reicht, und die E Street Band breitet ihren satten und lauten Gitarrensound aus. Pausen gibt es zwischen den Songs nicht.

Bei Songs wie "No Surrender", "Out In The Street" oder "Letter To You" sind die Fans textsicher. Immer wieder nimmt der "Boss" die Mundharmonika oder spielt Gitarrensolos - lässt aber auch seinen begnadeten Gitarristen Nils Lofgren und Steven van Zandt viel Raum.

Springsteens E Street Band kann weit mehr als Rockmusik. Jazziger Big-Band-Sound erfüllt das Stadion bei "Kitty's Back". Gefühlig mit Soul wird es, als die Band "Nightshift" von den Commodores covert - der einzige Song aus dem aktuellen Coverversionen-Album "Only The Strong Survive". Glänzende Fan-Augen gibt es bei "My Hometown".

Nach einer ruhigeren Phase gibt es schon bei der Coverversion des legendären Songs "Because The Night" von Patti Smith kein Halten mehr im Stadion. Das Konzert wird zum Selbstläufer.