Für guten Zweck: "Dorfrocker" wollen mit dem Rennrad nach Mallorca

Bamberg - Die fränkische Band Dorfrocker geht auf große Reise - und zwar mit dem Fahrrad nach Mallorca. Binnen einer Woche wollen die Brüder Philipp, Markus und Tobias Thomann vom Schwarzwald nahe Freiburg aus bis Toulon in Südfrankreich radeln.

Im Rahmen der Tour will das Trio ("Dorfkind") auf verschiedene karitative Projekte aufmerksam machen.

Drei Radler bitte: Die Volksmusikgruppe "Dorfrocker" macht eine Benefiz-Radtour nach Mallorca. © Daniel Vogl/dpa

Ganz aufgeben wollten die Thomann-Brüder das Projekt aber nicht. Also entstand die Idee, mit dem Rennrad Richtung Mallorca zu reisen.

Doch auch daraus wurde zunächst nichts – Gitarrist Philipp hatte einen Radunfall beim Training für die Tour, verletzte sich und kam ins Krankenhaus. "Danach waren wir erst einmal bedient", schildert Markus Thomann.

Jetzt also der neue Anlauf: Losgehen soll es am Sonntag, 13. April, am Ostermontag ist die Ankunft der Fähre auf Mallorca geplant.

Die letzte Etappe wird dann direkt auf der Insel gefahren. Ein wenig verrückt sei das Vorhaben schon, sagt Markus Thomann schmunzelnd, aber das sei nichts Neues für die Band, man habe schon öfter verrückte Aktionen durchgezogen.

"Wir sind selber gespannt. Es nicht zu schaffen, ist keine Option. Schließlich haben wir gleich nach der Ankunft einen Auftritt auf Mallorca."