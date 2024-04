Durchfall bei Santiano: Bandmitglieder im Krankenhaus - Konzerte fallen aus

Leipzig - Eigentlich sollte am gestrigen Mittwoch die "Auf nach Doggerland!"-Tour der Shanty-Rockband Santiano in Schwerin starten. Doch nun kam alles anders.

Diesen Tourauftakt haben sich die Santiano-Musiker wohl anders vorgestellt. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Musiker aus dem Norden Deutschlands am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite erzählten, seien sie kurz vor Showbeginn von einer "dramatischen Entwicklung" überrumpelt worden.

Kurz vor dem Soundcheck sei Bandmitglied Arne wegen eines akuten Magen-Darm-Kollapses im Krankenhaus gelandet, nur kurz darauf folgte ihm Kollege Timsen mit den gleichen Symptomen.

"Beide waren und sind in einem Zustand, der es uns beim besten Willen unmöglich macht, heute Abend die Premiere zu spielen", schrieb die Band weiter. Und so musste das Auftaktkonzert in Schwerin schweren Herzens abgesagt werden.

Das gleiche Schicksal ereilt nun aber auch die Leipziger Fans, die sich schon auf einen fulminanten Abend in der Quarterback Arena gefreut hatten: "Um ausreichend Zeit für eine vollständige Genesung zu haben", fällt auch dieser Tourstop ins Wasser, so die kurzfristige Nachricht.